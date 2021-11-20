جيجل: جريحان في انقلاب سيارة
أصيب شخصان بجروح في حادث انقلاب سيارة سياحية وقع ليلة أمس بالطريق الوطني رقم 43 بولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل من أجل حادث مرور بالطريق الوطني 43 بالكلم الخامس بجيجل.
وفي هذا السياق تمثل الحادث في انحراف و انقلاب سيارة سياحية، خلف ضحيتين من جنس ذكر 44 و 46 سنة.
في حين الأول له صدمة و الثاني له إصابات متفاوتة بدون خطورة، قدمت لهما الاسعافات الأولية وحولا إلى مستشفى جيجل.
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بالمقابل أصيب شخص بجروح في حادث اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية، وقع اليوم السبت، وسط مدينة ولاية جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 11 و 28دقيقة لحادث مرور، بمفترق الطرق أمام نزل كتامة ببلدية جيجل.
وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف إصابة سائق الدراجة النارية باصابات خفيفة، قدمت له الإسعافات في عين المكان و نقل الى مستشفى جيجل.
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حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 200 آخرين بجروح خلال أسبوع
حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 200 آخرين بجروح خلال أسبوع
كما لقي 21 شخصا مصرعهم و أصيب 200 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 92 حادث مرور خلال أسبوع من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق سجلت وحدات الدرك الوطني في حصيلة أسبوعية لها اليوم الخميس، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 من الشهر الجاري عبر إقليم الإختصاص 92 حادث مرور.
وأفاد بيان لذات المصالح أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة 200 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق و فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي: ورقلة و برج بوعريريج بـ: 6 حوادث، بينما الجزائر و باتنة بـ 5 حوادث،والبليدة بـ: 04 حوادث.
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