جيجل: جريحان في انقلاب سيارة

أصيب شخصان بجروح في حادث انقلاب سيارة سياحية وقع ليلة أمس بالطريق الوطني رقم 43 بولاية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل من أجل حادث مرور بالطريق الوطني 43 بالكلم الخامس بجيجل.

وفي هذا السياق تمثل الحادث في انحراف و انقلاب سيارة سياحية، خلف ضحيتين من جنس ذكر 44 و 46 سنة.

في حين الأول له صدمة و الثاني له إصابات متفاوتة بدون خطورة، قدمت لهما الاسعافات الأولية وحولا إلى مستشفى جيجل.

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