جيجل..جريمة قتل بشعة راه ضحيتها شاب عشريني ببلدية بوراوي بلهادف

اهتز سكان بلدية بوراوي بلهادف الجبلية في جيجل، اليوم الأحد، لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 سنة يدعى « ه س».

وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها النهار، فان الجريمة وقعت في طريق محاذي للطريق الرئيسي الذي يعبر وسط التجمع السكني بالبلدية مركز.

اين تم العثور فجأة على الضحية ساقطا على الارض غارقا في دمائه بعد تعرضه لطعنات قاتلة من طرف مجهول.

مشهد الجريمة اثار حالة من الهلع و الفزع لدى سكان البلدية الذين عبروا عن دهشتهم لوقائع الحادثة المؤلمة.

هذا وتم تحويل الضحية الى مستشفى بشير منتوري بالميلية في وقت شرعت فيه الاجهزة الامنية المختصة في فتح تحقيق معمق لمعرفة اسباب الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

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تسبب حادث مرور في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف.

كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة.

وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.

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جيجل.. إصابة 5 أطفال في إصطدام بين سيارتين

أصيب الخميس، 5 أطفال إثر حادث مرور بالطريق الوطني 43 بالكلم الثالث ببلدية وولاية جيجل. وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين،مما خلف إصابة 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 03 و 13 سنة، 03ذكور و 02 اناث ، لهم إصابات متفاوتة ، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان و نقلوا الى مستشفى جيجل. إصابة شخصين في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية

أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بطريق حي مزغيطان بولاية ج جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 12 و 35 د لأجل حادث مرور، وقع بطريق حي مزغيطان ببلدية جيجل.

وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف ضحيتين من جنس ذكر، 31 سنة، لهما إصابات متفاوتة، قدمت لهما الإسعافات في عين المكان و نقلا الى مستشفى جيجل.