جيجل: حجز أزيد من 30 ألف وحدة من الشمة المقلدة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية جيجل من حجز كمية معتبرة من الشمة المقلدة. قدرت بأكثر من 30 ألف وحدة.

العملية جاءت بعد المعلومات التي تحصلت عليها عناصر فرقة البحث و التدخل BRI. التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل. مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة في المواد التبغية المقلدة (الشمة). وعليه كثفت العناصر من أبحاثها و تحرياتها وهذا ما مكنها من تحديد هوية المشتبه فيه.

حيث و بعد عملية ترصد المشتبه فيه و تتبعه بصفة مستمرة. تم إيقافه متلبسا بنقل كمية معتبرة من هذه المادة على متن شاحنة نفعية. و بعد إجراء عملية تفتيشها أين تم ضبط و حجز كمية من مادة التبغ المقلدة (الشمة) قدرت بـأزيد من 30 ألف وحدة.

كما تم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة. ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون رخصة أو الاعتماد المطلوبين. ممارسة نشاط تجاري قار أو غير قار دون القيد في السجل التجاري.