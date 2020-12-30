جيجل: حجز قرابة 23 ألف قارورة خمر عشية رأس السنة الميلادية

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية في جيجل من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وكانت المشروبات الكحولية بحوزة شخص في الثلاثين من العمر، تم حجزها عشية رأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

وتمت عملية الحجز بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الشرطة القضائية بالامن الحضري الميلية.

وتمكنت عناصر الأمن من حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية كان بصدد ترويجها وعرضها للبيع بطريقة غير قانونية.

كما تم حجز قرابة 23 ألف وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بالاضافة الى مبلع مالي.

وتواصلت عملية البحث والتحقيق مع الشخص المشتبه فيه وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما لاحقا.