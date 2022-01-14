جيجل: حجز كمية معتبرة من الدجاج الفاسد

تمكن أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة و ترقية الصادرات بالطاهير في جيجل بمعية عناصر أمن دائرة الشقفة من حجز 58 كغ من لحم الدجاج.

بالاضافة الى كمية من أحشاء الدجاج كانت على متن مركبة غير مهيأة و في ظروف صحية غير ملائمة.

وفي هذا السياق تم تحويلها إلى حديقة الحيوانات بالعوانة مع فتح تحقيق ضد صاحبها.

من جهة اخرى و على إثر عملية تفتيش و رقابة تمكن الاعوان التابعين لذات المصالح التجارية من حجز كمية من مادة السميد الخاص بصنع حلوة قلب اللوز.

والتي تقدر بـازيد من 550 كيس وزن 25 كغ منتهية صلاحية الإستهلاك بقيمة مالية اجمالية تفوق 100 مليون سنتيم.

كانت مخزنة على مستوى منطقة تاسوست بلدية الأمير عبد القادر حيث يقوم صاحبها باستغلالها في صناعة الحلويات و المرطبات.

تتمثل في مادة « قلب اللوز » قبل بيعها و توزيعها على بعض المقاهي و المحلات المتواجدة بمدينة الطاهير

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانوية ضد المعني مع اتلاف الكميات المحجوزة.

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