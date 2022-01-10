جيجل: حجز 46 كلغ من المخدرات قذفتها أمواج البحر

تمكن عناصر الدرك الوطني بالعوانة في ولاية جيجل من حجز ما يفوق 46 كلغ من المخدرات قذفتها أمواج البحر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن كمية المخدرات التي تم حجزها تكون قد قذفت بها امواج البحر بالقرب من الشاطى الصخري افتيس. حيث تمت العملية على مرحلتين. أين تم العثور على كمية اولى تزيد عن 6 كلغ في شكل صفائح معلبة.

كما قام عناصر الدرك الوطني بمواصلة عملية البحث و التفتيش التي اسفرت عن العثور على كمية اخرى يقدر وزنها بـ 40 كلغ من المخدرات. وهي عبارة عن صفائح بداخل غلاف بلاستيكي وسط علبة. ليتم حجز الكمية الاجمالية من طرف عناصر الدرك الوطني و اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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توقيف 4 أشخاص يروجون المخدرات في جيجل

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية جيجل من توقيف مجموعة اشخاص من 4 افراد. كما تتراوح اعمارهم بين 40 و 45 سنة ينحدرون من مدينة الطاهير بحوزتهم كمية من المخدرات قنب هندي. في حين قدر وزن المخدرات بنحو 2 كغ قنب، بالإضافة إلى 161 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. وجاءت العملية بعد استغلال العنصر الاستعلاماتي حول معلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص يقومون بحيازة و ترويج المخدرات و الاقراص المهلوسة. وهذا على مستوى احياء الدائرة الكبرى الطاهير. كما شرع عناصر الامن في البحث و التحري الذي اسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم. حيث تم توقيف 3 منهم وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بإيداعهم الحبس. فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الشخص الرابع.

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