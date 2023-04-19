جيجل: حجز 5 كلغ من المخدرات الصلبة وأزيد من 640 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الزيامة المنصورية ولاية جيجل من توقيف شخصين.

المشتبه فيهما كان بحوزة احدهما كمية من المخدرات الصلبة قدرت بنحو 5 كلغ. بالاضافة الى ما يزيد عن 640 وحدة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي.

العملية جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي قبل متابعة و رصد تحركات المشتبه فيهما وتوقيفهما مع حجز كمية المخدرات والأقراص المهلوسة.

التي كانت بحوزة أحد المتورطين الموقوفين بعد جلبها من احدى الولايات المجاورة قصد ترويجها في أوساط الشباب بمدينة الزيامة المنصورية.