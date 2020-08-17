جيجل.. حديقة الحيوانات تفتح ابوابها اليوم للزوار

تفتح، اليوم الاثنين، حديقة الحيوانات، لولاية جيجل، أبوابها للزوار.

ووضعت المصالح المعنية، مجموعة من الاجراءات الوقائية التي يجب على الزائر إتباعها للحد من انتشار كورونا.

وتتمثل التدابير في اجباربة ارتداء الكمامة لكل زوار الحديقة عند الدخول و الالتزام بإرتدائها طيلة فترة الزيارة.

و تعقيم اليدين عند الدخول وقد خصصت إدارة المؤسسة طاولة عند المدخل بها مواد تعقيم وتطهير اليدين.

بالاضافة إلى احترام مسافة التباعد الجسماني عند طابور اقتناء التذاكر وقد وفرت إدارة المؤسسة جميع الامكانيات المادية والبشرية لذلك.

وتجنب التجمعات داخل الحديقة،والاحتكاك بالحيوانات وتقديم الطعام لها.