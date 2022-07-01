قناة النهار جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور بقلم قناة النهار نشر في 01 جويلية 2022 - 12:06 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 21 0 جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HVxbx اقرأ أيضا دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات قناة النهار 29 جوان بعد إرتفاع أسعار الأضاحي..محلات الجزارة تعج بطلبات المواطنين على اللحوم قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يدعو إلى تظافر كافة الجهود لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية قناة النهار 20 جوان طالع هابط :الشيخ النوي الشكر لناس لي وقفت على تنظيم حفل الإفتتاح وهذه هي الاصول الجزائرية قناة النهار 27 جوان toutes options: شركة الأنيس تبتكر مأوى خاص بالدراجات النارية قناة النهار 11 جوان بلمهدي: اتخذنا كل الإجراءات ووجهنا كل التوجيهات والتوصيات لإنجاح موسم الحج قناة النهار 15 جوان والي وهران: الشروع في إحصاء المتضررين من الهزة الأرضية للتكفل بهم أخبار الجزائر 27 جوان صريح جدا: هكذا يعبر الجزائريون عن حبهم لأبائهم قناة النهار 21 جوان ياسر تريكي يتسلم الميدالية الذهبية.."فخور جدا أني شرفت الجزائر بتتويجي ونوعدكم نطلع العلام في فرنسا" قناة النهار 30 جوان عميد مسجد باريس: محرز رمز الكرة الجزائرية قناة النهار 28 جوان