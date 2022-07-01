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قناة النهار

جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور

بقلم قناة النهار
جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور
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جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور

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