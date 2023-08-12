جيجل.. دخول محطة الكيروزان بمطار فرحات عباس حيز الخدمة

أعلن مدير مطار فرحات عباس بولاية جيجل عادل فوضيل، عن دخول محطة الكيروزان التابعة للمطار حيز الخدمة.

وأوضح ذات المتحدث للإذاعة الوطنية، أن محطة تزويد الطائرات بوقود الكيروزان. دخلت حيز الخدمة فعليا نهار الجمعة. حيث قامت بتزويد طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تضمن رحلة جيجل -مرسيليا انطلاقا من مطار فرحات عباس.

مضيفا أن “هذه المحطة تضم خزانا بسعة مائة (100) ألف لتر وشاحنة خاصة لتزويد الطائرات بوقود الكيروزان”.

كما أشار ذات المسؤول أن”أشغال هذه المحطة التي بدأت شهر أفريل الماضي، انتهت بصفة كلية شهر جويلية الماضي.

ويجدر الذكر أن مطار فرحات عباس يضمن حاليا 9 رحلات داخلية أسبوعيا ذهابا وإيابا بين جيجل والجزائر العاصمة، إضافة إلى رحلتين دوليتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين جيجل ومدينة مرسيليا (فرنسا).