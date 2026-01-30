جيجل: رسو أكبر حاملة للحاويات بميناء جن جن

رست ليلة الخميس إلى الجمعة بميناء جن جن بجيجل، أكبر حاملة حاويات تصل إلى الموانئ الجزائرية.

وحسب ما ورد في بيان لذات المؤسسة المينائية، استقبل ميناء جن جن، ليلة الخميس إلى الجمعة، الباخرة العملاقة (جسر إسطنبول) وهي أكبر باخرة حاملة للحاويات تصل إلى الموانئ الجزائرية.

ويعكس رسو هذه الباخرة التي يبلغ طولها 294 مترا، الأهمية الإستراتيجية المتزايدة لهذا الميناء على المستوى الإقليمي.

ويعد ذلك دليلا واضحا على جاهزية ميناء جن جن من حيث البنية التحتية. وعمق الأرصفة والقدرات التقنية والبشرية التي يتوفر عليها بما يسمح باستقبال البواخر العملاقة ومواكبة المعايير الدولية للنقل البحري.

كما يعزز هذا الحدث “مكانة ميناء جن جن كمحور لوجيستي واعد في حوض البحر الأبيض المتوسط ويدعم توجه الجزائر نحو تطوير الموانئ وتحسين سلاسل الإمداد ودعم الحركة التجارية الوطنية والدولية”.

للتذكير فقد استقبل ميناء جن جن شهر أبريل من سنة 2022 باخرة عملاقة “سوبر باناماكس” بطول 292 مترا كانت محملة بنحو 100 ألف طن من المواد الأولية الموجهة لمركب بلارة للحديد والصلب بالميلية.