جيجل: سقوط سيارة في البحر و إصابة شخصين

أصيب شخصان بجروح في سقوط سيارة سياحية في البحر اثر حادث مرور خطير وقع بالطريق رقم 43 بمنطقة لعوينة ببلدية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل مدعومة بالرحدة الرئسية و فرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة و فرقة الغطس.

وهذا لأجل حادث مرور خطير بالطريق 43 بمنطقة لعوينة ببلدية جيجل، حيث تمثل في سقوط سيارة سياحية في البحر من منحدر على علو 50 متر .

وفي هذا السياق تمكن السائق و المرافق من الخروج من السيارة قبل غرقها بمساعدة مواطنين قبل وصول الاسعافات

بالمقابل، فإن الضحية الأولى من جنس ذكز 32 سنة له صدمة و بدون إصابات

بينما الضحية الثانية من جنس انثى 28 سنة لها صدمة و جرح في الفم

هذا وتم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى جيجل، بالاضافة الى اخراج السيارة من البحر.

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