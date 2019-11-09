جيجل : شاب يحاول حرق آخر بحي الحدادة

أقدم مساء اليوم السبت شخص على محاولة حرق اخر بالقرب من مقهى بحي الحدادة وسط مدينة جيجل.

وحسبما عملته النهاراونلاين فقد قام ثلاثيني بجلب قارورة من مادة البنزين قبل قيامه فجأة بسكب هذه المادة الحارقة على شخصين اخرين.

ومحاولة إضرام النار فيهما اين اصيب عشريني بحروق من الدرجة الثانية نقل اثرها على جناح السرعة الى مستشفى محمد الصديق بن يحي.

فيما اصيب الشخص الثاني بحروق خفيفة على مستوى اليد، هذا وقد تم توقيف الفاعل.

في وقت تم فيه الشروع في فتح تحقيق في وقائع الحادثة الغريبة التي يرجح ان تعود اسبابها خلاف بين الطرفين.