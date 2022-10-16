جيجل..ظاهرة نفوق الحيوانات متواصلة بحديقة التسلية في العوانة

تتواصل ظاهرة نفوق الحيوانات بحديقة التسلية في العوانة بجيجل، حيث علمت “النهار” انه تم قبل قليل تسجيل حالتين جديدتين.

ويتعلق الأمر بنفوق قرد وحيوان آخر ليصل العدد الإجمالي للحيوانات التي مستها هذه الظاهرة الغربية و المؤسفة 11 حيوان من مختلف الأنواع بينها بعض الأنواع النادرة.

هذا وتواصل لجنة التفتيش عملية التحري التحقيق حول أسباب هذه الظاهرة في وقت أرجعت فيه مصادر متطابقة أسبابها إلى نوعية العلف الذي تسبب في حالة اسهال حاد تعرضت له الحيوانات. ……