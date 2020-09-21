جيجل: عام حبسا نافذا لمحطم الموّزع الآلي الخارجي للأوراق النقدية

أدانت محكمة الميلية بولاية جيجل ثلاثيني بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية بعد تخريب الموزع الألي.

وجاء الحكم على خلفية تورط الموقوف في تحطيم الموزع الآلي الخارجي للأوراق النقدية لبريد الجزائر بالميلية.

وتم توقيف المعني من طرف عناصر الأمن على إثر معلومات مفادها قيام شخص بتخريب الموزع الآلي الخارجي للاوراق النقدية.

وشرعت مباشرة في عملية التحري التي اسفرت عن تحديد هوية الفاعل و يتعلق الامر بثلاثيني بحوزته سلاح ابيض.

وتم توقيفه بساحة مقر بريد الجزائر وسط مدينة الميلية وتقديمه أمام الجهات القضائية التي أدانته بعام حبسا نافدا.