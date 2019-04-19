جيجل : عشريني يقتل جدته بآلة حادة ببلدية السطارة

اهتزت قبل قليل قرية بوشارف باعالي بلدية السطارة في جيجل على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أرملة شهيد في العقد الثامن من العمر.

وحسبما علمته النهار من مصادر خاصة فان الجريمة التي نفذها عشريني بواسطة آلة حادة وجها بها ضربات قاتلة لجدته من والده.

قبل محاولته الفرار نحو وجهة مجهولة غير ان التدخل الفوري والسريع لعناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية بالتنسيق مع عناصر الكتيبة الاقليمية بالميلية.

مكنتهم من توقيف الجاني في وقت تم فيه نحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى بشير منتوري.

بينما شرع عناصر الدرك الوطني في تلتحقيق مع الجاني لمعرفة أسباب جريمة القتل التي راحت ضحيتها أرملة شهيد.