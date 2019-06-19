جيجل على رأس أفضل 5 وجهات مفضلة خلال موسم الإصطياف للجزائريين

اختار الجزائريون ولاية جيجل كأفضل وجهة سياحية لهم خلال موسم الإصطياف، تليها ولايات الجزائر وبجاية ومستغانم ووهران على التوالي.

وتم ترتيب هذه الولايات الخمس حسب الأفضلية من حيث وجهة الجزائريين خلال موسم الإصطياف، بناء على استبيان قامت به

وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم ترتيبها على النحو التالي، جيجل 21.34%، الجزائر 9.63%، بجاية 9.41%، مستغانم 8.05% ووهران7.13%.

وستعتمد وزارة الداخلية خلال موسم اصطياف 2019، حسب بيان للوزارة على إعادة إطلاق ذات الإستبيان مع تحيين وإثراء محتوياته،

وفق المقترحات التي قدمها عدد من المستجوبين، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة في اللجنة الوطنية للتحضير لموسم اصطياف 2019،

حيث أقرّت الوزارة جملة من الإجراءات والتدابير العملية الهادفة، إلى تدارك بعض الاختلالات التي أسفرت عنها نتائج استبيان الموسم المنصرم.