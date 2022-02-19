جيجل: غلق جزئي للطريق الوطني 27 بالموزينية بسبب تساقط الحجارة

كشفت وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل، أنه تم غلق الطريق الوطني رقم 27 بالموزينية بسبب سقوط الحجارة جراء الهزة الأرضية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي معروف. بالطريق الوطني 27 بالموزينة. وذلك لمعاينة سقوط الصخور والحجارة على الطريق، أدى إلى غلق نصفي للطريق بين الكيفان بالموزينة بلدية سيدي معروف. حيث أن الحادث لم يخلف أي ضحايا، وتم التنسيق مع المصالح الأخرى لإزالتها.

وأشار المصدر، إلى أنه على إثر الهزة الأرضية التي ضربت اليوم السبت في حدود الساعة 00 و 50 د. لم تتلقى مصالح الحماية المدنية عبر وحداتها المنتشرة عبر الولاية أي نداء طلب نجدة لحد الان.

وسجل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل، في الساعات الأولى من اليوم السبت، هزة أرضية قوية في ولاية جيجل. كما أشار المركز، إلى أن الهزة وقعت في حدود الساعة 00سا و 50د.

في حين، بلغت شدة الهزة الأرضية، 3.9 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركزها بـ 4 كم جنوب شرق الميلية ، بولاية جيجل .

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هزة أرضية بشدة 3.5 درجات تضرب قصر الأبطال في سطيف

سجلت يوم الثلاثاء الفارط في حدود الساعة 21سا و 12د هزة أرضية، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشتر، بولاية سطيف.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، فقد حدد مركز الهزة حدد بـ 3.5 كم شمال غرب قصر الأبطال، بولاية سطيف.