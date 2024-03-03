جيجل.. قافلة تضامنية للعائلات المتضررة جراء التقلبات الجوية

قام الهلال الأحمر الجزائري بإرسال قافلة تضامنية موجهة الى العائلات المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة بولاية جيجل.

وحسب بيان لهذه المنظمة ذات الطابع الإنساني، فإن هذه القافلة التي انطلقت أمس السبت, تحت إشراف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, تتكون من 1300 وحدة من الأفرشة والأغطية, بالإضافة إلى 1000 طرد غذائي.

وقد تسلمت هذه المساعدات مديرية الشؤون الاجتماعية للولاية, على أن يتم توزيعها للعائلات المتضررة. يضيف المصدر نفسه.