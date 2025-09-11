إعــــلانات
جيجل.. قتيلان وجريح في اصطدام شاحنة بدراجة نارية

بقلم خالد زوبيري
حادث مرور
تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، على الساعة 17:25. إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77، ببلدية ودائرة جيجل.

وتمثّل الحادث في اصطدام عنيف بين شاحنة ودراجة نارية، ما أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان، وإصابة شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله لتلقي العلاج اللازم.

