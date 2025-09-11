جيجل.. قتيلان وجريح في اصطدام شاحنة بدراجة نارية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، على الساعة 17:25. إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77، ببلدية ودائرة جيجل.

وتمثّل الحادث في اصطدام عنيف بين شاحنة ودراجة نارية، ما أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان، وإصابة شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله لتلقي العلاج اللازم.