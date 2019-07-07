جيجل.. قضية صفقات مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير أمام القضاء غدا

ينتظر ان يتم صبيحة غدا الاثنين تقديم عدد من الاطارات والاعوان العاملين بمختلف المصالح التابعة لمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في جيجل امام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية.

بالاضافة الى بعض الموردين المستفيدين من مجموعة من الصفقات العمومية.

بعدما مراحل التحقيق الذي قامت به الاجهزة الامنية المختصة وجود تجاوزات وخروقات مخالفة للقانون المعمول به.

وذلك قبل تحويل ملف القضية الى الجهات القضائية التي ينتظر ان تبداء في سماع اقوال عشرات الاشخاص من اطارات واعوان وموردين حاليين وسابقين من شهود ومتهمين في القضية الحال.

المتعلقة بعملية منح و ابرام 6 صفقات مخالفة للقانون والتي سيتم النظر فيها ومحاكمة المتهمين على مراحل لاحقا نظرا لحجم هذه الصفقات التي سمحت باقتناء التحهيزات ومختلف المواد المستهلكة.