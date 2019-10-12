جيجل : لجنة مركزية بالمفتشية العامة للمالية في زيارة عمل لمنفذ العلمة – ميناء جن جن

للمعاينة الميدانية و رفع تقارير حول وضعيتها المادية و المالية

علمت ” النهار ” من مصادر عليمة أن لجنة تفتيش تابعة للمتفشية العامة للمالية حلت منذ يومين بولاية جيجل

في اطار المعاينة الميدانية لبعض المشاريع التنموية الهامة و الوقوف عن قرب على وضعية أشغال انجازها خاصة بعدما عرفت في الأشهر الأخيرة تأخر كبير في وتيرة الأشغال.

والتي يعود سببها الرئييسي و المباشر حسب بعض المقاولات الصغرى ” المناولة ” المكلفة بعملية الانجاز الى الظروف المالية الكبيرة التي تواجه أصحابها.

ما أدى الى التسريح الجماعي للعمال و التوقف الاضطراري منذ فترة عن مواصلة أشغال الانجاز خاصة على مستوى مشروع منفذ طريق السيار شرق – غرب.

في مساره الرابط بين مدينة العلمة بسطيف وميناء جن جن ولاية جيجل مرورا ببعض بلديات ولاية ميلة على مسافة 110 كلم.

الذي سيكون أول محطة لعملية التفتيش و المعاينة الميدانية من طرف أعضاء اللجنة المركزية بالمتفشية العامة للمالية.

التي ينتظر أن تدقق في الوثائق المحاسبية ” المالية ” المتضمنة قيمة الأغلفة المالية الهامة التي أنفقت منذ بداية المشروع مقارنة بنسبة أشغال انجاز منفذ طريق السيار العلمة – ميناء جن جن.

هذا الأخير الذي سيكون حسب مصادر ” النهار ” ضمن برنامج اللجنة المالية للتفتيش لأجل معاينة أشغال بعض المشاريع الاستثمارية قبل اعدادها لتقارير مفصلة حول الوضعية المادية والمالية لهذه المشاريع.

سواء تلك التي استفاذ منها في وقت سابق بعض رجال الأعمال المتواجدين حاليا منذ أشهر رهن الحبس المؤقت.

بسبب قضايا فساد أوتلك التي كانت تشرف على أشغال انجازها بعض المقاولات التابعة لنفس رجال الأعمال أوحتى بعض شركات الانجاز الأجنبية.

هذا وينتظر أن تشهد خلال أسابيع قليلة أشغال هذه المشاريع على غرار المشاريع الاستثمارية.

التي سيتم تعيين متصرف اداري بها أو أشغال منفذ طريق السيار العلمة – جن جن انطلاقة جديدة بوتيرة أشغال سريعة مع اتخاذ اجراءات ادارية ردعية و أخرى عقابية ضد من يتسبب مستقبلا في تعطيلها.