الوطني جيجل: محمد يجعل من منزله البسيط منتجعا سياحيا وقبلة للمصطافين بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2022 - 11:54 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 27 0 جيجل: محمد يجعل من منزله البسيط منتجعا سياحيا وقبلة للمصطافين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WFijA اقرأ أيضا الأمن يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات آسياوية الصنع بالعاصمة الوطني 13 جويلية قدرات خيالية لمدفعيات الميدان والصواريخ الوطني 05 جويلية رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي الوطني 06 جويلية لعجال: الإنتاج الكلي للجزائر من الطاقة الكهربائية يتعدى حاليا 24 ألف ميغاواط الوطني 14 جويلية مشروع قانون الإستثمار..وزير الصناعة يقدم عرضا حول مدى تقدم عملية إعداده الوطني 07 جويلية بن حليمة: ''أمير ديزاد'' لا يملك أي مصادر وهذا هو الشخص الذي يزوده بالمعلومات! الوطني 30 جوان حكار عن اتفاق ضخ الغاز لإيطاليا: سيتم انتاج 1 مليار برميل نفظ مكافئ الوطني 19 جويلية استحداث رتبة "كابيتان".. و 7 بدل 10 سنوات للترقية في الشرطة الوطني 20 جويلية سونلغاز: ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية نهاية السنة الوطني 18 جويلية رئيس الجمهورية يقلّد الرتب ويسلم الشهادات للطلبة المتفوقين الوطني 12 جويلية