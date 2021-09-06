جيجل.. مختل عقلي يطعن موظف بمكتبه في بلدية الأمير عبد القادر

اهتز منذ قليل، سكان بلدية الامير عبد القادر في جيجل لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها موظف بالبلدية يبلغ من العمر نحو 49 سنة من العمر.

وحسب مصادر النهار، فإن الجاني الذي تم توقيفه في وقت قياسي من طرف عناصر الدرك الوطني بعد محاولته الفرار نحو غابة مجاورة لمدينة الامير عبد القادر بعد ارتكابه لجرينة قتل بواسطة آلة حادة كانت بحوزته.

حيت وجه الجاني البالغ من العمر نحو 35 سنة طعنات قاتلة للضحية الذي لفظ انفاسه الاخيرة تحت صدمة زملائه الموظفين، هذا وتضيف ذات المصادر الجاني يعاني من اضطرابات نفسية.

كما أنه قد سجن في وقت سابق بسبب اعتدائه على امام مسجد، هذا وقد شرع عناصر الدرك الوطني في فتح تحقيق حول الحادثة التي هزت مدينة الامير عبد القادر في جيجل