جيجل: مدير كناك.. قرابة 600 مليار سنتيم قيمة تمويل مشاريع الدعم وخلق 6 الاف منصب عمل

كشف للنهار مدير ” كناك ” لولاية جيجل ” حسين بولعراق” عن شروع مصالحه في العمل والتواصل وكذا التسجيل للاستفاذة من مختلف المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الصندوق عن عبر الارضية الرقمية.

اين يقوم الشخص المعني باجراء التسجيل عبر الموقع الالكتروني من منزله العائلي وهي العملية التي تتوسع تدريجيا لتمس مختلف مناطق الظل.

مشيرا في ذات السياق الى قيام بعض الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و 55 سنة القاطنين باحدى قرى ومداشر بلدية اولاد يحي خدروش.

وغيرها من البلديات الجبلية بالتسجيل عبر الارضية الرقمية.

من جهته صرح المسؤول الاول على ” كناك ” بجيجل ان عدد المشاريع الممولة الى غاية نهاية 2020 تجاوز 2200 مشروعا.

كان وراء خلق ما يزيد عن 6 الاف منصب عمل بقيمة مالية اجمالية قدرت بنحو 600 مليار سنتيم تم تحصيل ما يقاربـ 68 بالمائة.

وعن سنة 2020 فقد تم احصاء 50 مشروع استثماري فقط بسبب الجائحة وكانت نسبة 70 بالمائة منها مشاريع خاصة بالمرأة الريفية.

ابرزها شعبة تربية الابقار التي تعرف في الاوانة الاخيرة اهتمام كبير من طرف المراة الريفية بجيجل.

حيث تم تسجيل 375 شخصا لمزاولة التكوين التأهيلي الذي توفره ذات المصالح لاصحاب ملفات هذا النوع من النشاط قبل الاستفاذة من التمويل.

في الاخير اكد مدير ” كناك ” بجيجل بولعراق حسين على ان مصالحه بصدد دراسة ما تبقى من الملفات التي لا يتجاوز عددها 23 ملفا خلال الساعات القليلة القامة .