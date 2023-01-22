جيجل.. مركب الحديد والصلب يستقبل أولى شحنات خام الحديد عبر القطار

استقبل، مركب الشركة الجزائرية -القطرية للحديد و الصلب ببلارة بالميلية بولاية جيجل، أولى شحنات الحديد الخام عبر القطار. وهذا انطلاقا من ميناء جن جن بمعدل 3 آلاف طن يوميا.

كما أوضح بالمناسبة عريوة حسني رئيس قسم مناولة المواد الأولية بمركب الحديد والصلب ببلارة في تصريح لوأج بأن “إدراج خط السكة الحديدية في نقل المادة الأولية للحديد من ميناء جن جن نحو المركب من شأنه السماح للمركب باستقبال هذه المادة وتشغيل مختلف الوحدات بكل أريحية”.

في حين، أضاف نفس المتحدث أنه بفضل الاعتماد على القطار في نقل المادة الأولية المستوردة من الخارج سيقلص من الاعتماد على الشاحنات. ما يضفي إنسيابية في حركة المرور سواء داخل المركب أو عبر الطريق الوطني رقم 43.

وأفاد المصدر ذاته، أن حجم نقل المادة الأولية من الميناء عبر هذا الخط الجديد للسكة الحديدية ”سيتضاعف تدريجيا”. “إلى غاية بلوغ 12 ألف طن يوميا لتلبية طلب المركب المقدر بـ10 آلاف و500 طن يوميا”.

وصرح جمال شعلال مدير الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن نقل الحديد الخام على خط السكة الحديدية. جاء بعد تجارب تقنية تمت في السابق على هذا الخط الذي يمتد على مسافة 50 كلم.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات تقنية ضمت الأطراف المعنية، لاسيما إطارات ومسؤولي ميناء جن جن. وإطارات بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الجزائرية-القطرية للصلب والوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية قبل إعطاء إشارة الانطلاقة الرسمية لهذا الخط.

وأردف أنه سيتم في مرحلة أولى برمجة قطارين يوميا بـ60 مقطورة بطاقة شحن تقدر بـ3 آلاف طن يوميا كمرحلة أولى. حتى الوصول إلى مليوني طن سنويا و ذلك حسب تطور ظروف استغلال خط السكة الحديدية الرابط ما بين ميناء جن جن والمركب. وأشار إلى أن دخول هذا الخط حيز الاستغلال سيسمح بتخفيف الضغط على الطريق الرابط بين جيجل والميلية. ناهيك عن آثاره الإيجابية على البيئة في المنطقة.