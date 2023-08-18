جيجل.. مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بمنطقة تيمديوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، بعدما صدمهم قطارا ببلدية سيدي عبد العزبز بولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص في عين المكان، ويتعلق الأمر بإمرأتين وطفلة تنحدرن من ولاية بسكرة.

كما تسبب هذا الحادث الذي وقع بمنطقة تيمديوان في إصابة امرأتين أخريين تتواجدان في حالة صدمة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم. يضيف المصدر نفسه.

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