جيجل: منح رخص الصيد القانونية لأزيد من 480 صيادا

كشف محافظ الغابات بولاية جيجل لـ”النهار” العايب عبد المالك. عن منح رخص الصيد القانونية لازيد من 480 صيادا من مجموع 800 صياد مهيكلين.

وأشار ذات المتحدث، أنه استفاد ما يزيد عن 580 صيادا من 11 دورة تكوينية محافظ الغابات.

وأضاف في ذات السياق، أنه تمت المصادقة على 22 منطقة صيد منتشرة عبر 11 بلدية، بمساحة إجمالية تقدر بأزيد من 6400 هكتار. ستكون جاهزة لحملة الصيد التي ينتظر أن تنطلق رسميا يوم 7 أكتوبر المقبل.