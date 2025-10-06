جيجل.. نشوب حريق بمشتة بوعصفور

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل نشوب حريق أدغال و أحراش بمشتة بوعصفور، بلدية الشقفة ولاية جيجل.

وتدخلت فرق وحدة الحماية المدنية بالشقفة، مدعمة بالرتل المتنقل، من أجل إخماد الحريق. الذي نشب بأحراش وأدغال مشتة بوعصفور، ببلدية الشقفة.

وأشارت ذات المصالح أن الحريق كان موزعًا على موقدين، حيث تم السيطرة على الموقد الأول الذي كان يُشكل خطرًا على السكان، فيما تتواصل عملية التدخل لإخماد الموقد الثاني.

وسخرت لهذا التدخل05 شاحنات إطفاء، فيما لا تزال عملية الإخماد جارية.

