جيجل: نفوق عدد من الحيوانات بحديقة العوانة

تشهد حديقة التسلية والحيوانات بالعوانة في ولاية جيجل حالة إستنفار وسط عمالها وطاقمها الإداري منذ يومين بسبب نفوق جماعي لعديد الحيوانات من مختلف الأنواع.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم تسجيل نفوق ما لا يقل عن 8 حيوانات في أقل من 72 ساعة. الحادثة التي سارعت بشأنها المصالح الأمنية المختصة في فتح تحقيق معمق حول ظروف و أسباب تسجيل نفوق جماعي للحيوانات. تحت دهشة عمال الحديقة التي تعرف حالة استنفار في انتظار نتائج التحقيق الأمني و الإداري الذي باشرته لجنة مختصة.