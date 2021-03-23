جيجل.. هلاك شخص في حادث مرور أليم ببلدية الميلية
لقي شخص حتفه، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور أليم ببلدية الميلية ولاية جيجل.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية
، فإن الحادث وقع على مستوى مدخل أولاد بوزيد طريق بلارة ببلدية الميلية، جراء إنحراف سيارة سياحية واصطدامها بعمود كهربائي حديدي.
وخلف هذا الحادث ضحية محصور داخل السيارة متوفي في عين المكان، يضيف المصدر نفسه.
وقد تم استخراج الضحية، ومن تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الميلية .
ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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