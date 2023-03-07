جيجل.. هلع وسط التلاميذ اثر تعرض طفلين لوخز بإبرة من مجهولة في بلهادف 

تسببت حادثة تعرض لها أحد تلاميذ مدرسة بن شويخ المركزية ببلدية بوراوي بلهادف الجبلية، في جيجل لعملية الوخز بالإبرة من طرف شخص مجهول قبل نقله إلى المركز الصحي لتقديم له الإسعافات اللازمة.

اين تم التأكد فعلا من تعرض الضحية للحادثة قبل تحويله لمستشفى بشير منتوري، بالميلية لاجل وضعه تحت الرقابة الطبية وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

في وقت تبين تسجيل حالة اخرى، ويتعلق الأمر بتلميذ آخر بنفس المؤسسة يكون قد تعرض لنفس الحادثة منذ يومين.

ليتم نقله الآخر إلى ذات المصالح الاستشفائية، فيما شرعت الجهات الأمنية المختصة في فتح تحقيق معمق حول وقائع الحادثة التي خلفت حالة هلع وخوف وسط التلاميذ.

من جهتهم عبر بعض الاولياء عن استيائهم الكبير إزاء ما يتعرض اليه أطفالهم من طرف أشخاص مجهولي الهوية مشيرين إلى أن الحادثة قد تؤثر سلبيا على نفسية التلاميذ خاصة مع فترة الإمتحانات التي انطلقت مع بداية الاسبوع الجاري.