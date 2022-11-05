جيجل: والي جيجل يهدد بمتابعة المتسبب في حادثة نفوق الحيوانات قضائيا 

ويأمر بإلغاء المساحات الممنوحة في إطار التوسعية لبعض التجار داخل الحديقة قبل محاسبة المسؤول عنها .

بلغة شديدة اللهجة وأثناء زيارته الميدانية للوقوف عن قرب على وضعية حديقة التسلية بالعوانة. هدد والي ولاية جيجل احمد مقلاتي بمعاقبة المتسبب الرئيسي في حادثة نفوق عدد من مختلف الحيوانات داخل الحديقة. التي ينتظر أن تظهر نتائج التحاليل بحر الاسبوع الجاري.

المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية امر المفتش العام بالولاية رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة وضعية الحديقة. منذ وقوع حادثة نفوق ما لا يقل عن 15 حيوانا ، بإلغاء كل القرارات المتعلقة بمنح مساحات إضافية استفاد منها بعض التجار و الحرفيين. في إطار ما تسمى بالتوسعية دون الرجوع إلى مجلس إدارة شركة تسيير المساحات الخضراء ، الانارة العمومية و حديقة التسلية.

هذه الأخيرة التي سطر لها مخطط استعجالي لاعادة انجاز التهيئة حسب الأولوية من جهة أخرى وجه والي جيجل جملة من الإنتقادات للمكلف بتسيير المؤسسة العمومية لتسيير المساحات الخضراء ، الانارة العمومية و حديقة التسلية نتيجة تقاعس هذا الآخير في تنفيذ تعليمات الوالي حول تسريع وتيرة أشغال مشروع الانارة العمومية على مستوى المدخل الغربي لبلدية جيجل اين منح المسؤول الأول بالولاية فرصة أخيرة قبل إقالته من منصبه وفتح بعض الملفات بينها قضية منح قرارات التوسعية داخل الحديقة .