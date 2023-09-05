جيجل.. وزير الصيد البحري يدشن وحدة لانتاج الجليد بميناء زيامة المنصورية

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، رفقة والي ولاية جيجل، على تدشين وحدة لانتاج الجليد بميناء الصيد البحري بزيامة المنصورية.

وخلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى الولاية. استمع بداني إلى انشغالات واقتراحات المهنيين من خياطي الشباك، مجهزي السفن.

حيث تركزت الانشغالات حول التغطية الاجتماعية، منحة التقاعد، توسيع الميناء مع إشراك المهنيين في إعداد مختلف دراسات تهيئة الموانئ. توفير وحدات لصيانة اجهزة الملاحة و تعميم التكوين على مختلف نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.