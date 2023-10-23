جيجل: وضع جهاز تحميل الكلينكر على السفن حيز الخدمة

أشرف وزير النقل يوسف شرفة، من ميناء جن جن بولاية جيجل على وضع حيز الخدمة لجهاز تحميل تلقائي للكلينكر “المادة الأولية للإسمنت” على السفن. مخصصة للتصدير بطاقة تحميل 18 ألف طن يوميا.

أكد ممثل شركة ”هولسيم الجزائر” مالكة هذا الجهاز ذي طاقة تحميل تقدر بـ 18 ألف طن يوميا من مادة الكلينكر. بأنه خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 3 مليون أورو. و يمثل نقطة “فاصلة” في تطوير اللوجستيات الوطنية المخصصة للتصدير وتغطية طلبات المصدرين للكلينكر.

ومن مزايا هذا الجهاز التسريع في تعبئة الحمولة ما يسمح برسو و خروج البواخر في ظرف. بالإضافة كذلك إلى تقليل أوقات انتظار السفن و بالتالي تجنب توقفها في عرض البحر. بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على جودة المنتوج طوال عملية التحميل فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الغازية.

وكشف عبد السلام بواب، الرئيس المدير العام لميناء جن جن بجيجل. عن تقديم طلبية من طرف الميناء لاقتناء جهازين مماثلين سيتم إستيرادهما من دولة الصين الشعبية قريبا.

كما قام وزير النقل شرفة قبل ذلك وبميناء جن جن بالإشراف على تدشين إزدواجية خط السكك الحديدية الرابط بين الميناء والمنطقة الصناعية بلارة.

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