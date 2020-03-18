جيجل: وضع مغترب تحت الحجر الصحي للإشتباه في إصابته بفيروس كورونا

أخبار الجزائر
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جيجل: وضع مغترب تحت الحجر الصحي للإشتباه في إصابته بفيروس كورونا
بقلم ايمن عبد الرحيم

صرح مدير مستشفى محمد الصديق بن يحي بجيجل للنهار اونلاين انه ثم عشية اليوم وضع مغترب بفرنسا ينجدر من احدى المناطق الجبلية بتاكسنة تحت الحجر الصحي.

هذا ويضيف ذات المتحدث انه لا توجد حالات اخرى بالحجر الصحي بالمستشفى عدا هذه الحالة الخاصة بمغترب.

اين تقدم للمصلحة الطبية الاستعجالية بمستشفى محمد الصديق بن يحي للمراقبة الطبية بعد اصابته بزكام حاد غير انه وبعد التاكد من كونه مغترب بفرنسا.

وقد عاد منها منذ يومين فقط الى ارض الوطن قرر ذات المصالح الطبية وضعه في الحجر الصحي الى غاية ظهور نتائج التحاليل الطبية التي ينتظر ان يسفر عنها معهد باستور يوم غد الخميس .


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