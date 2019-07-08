جيجل.. وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية بتهم فساد بالطاهير

امر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بالطاهير في جيجل بوضع عدد من المتهمين في ما بات تعرف بقضية إبرام الصفقات العمومية رقم 1 وذلك بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير، تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصادر النهار فإنّ 4 اشخاص من مجموع 6 متهمين في هذه القضية المتعلقة بابرام صفقات
مخالفة للتشريع المعمول به كاقتناء كاميرات المراقبة و صيانة بعض الاجزاء بمحيط المستشفى والتي تمت في وقت سابق.
كما ينتظر ان تتواصل عملية سماع اقوال مجموعة اخرى من المتورطين في قضية رقم 2 تتعلق بصفقات اخرى تخص عملية التجهيز.
تكون قد تمت بطرق غير قانونية وذلك بداية الاسبوع المقبل امام وكيل الجمهوية وقاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بالطاهير.
ايمن عبد الرحيم
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