جيجل.. وفاة امرأة تسمما بالغاز

لقيت امرأة حتفها اليوم الثلاثاء، جراء تعرضها للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي (طابونة)، بالمكان المسمى بوجادر، ببلدية جيملة ولاية جيجل.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا31د من أجل إسعاف شخص. تعرض للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي (طابونة) داخل غرفة. بمنزلها العائلي، بالمكان المسمى بوجادر، بلدية ودائرة جيملة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 سنة، وبعد إتمام الإجراءات القانونية سيتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

