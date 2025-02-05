جيجل.. وفاة خمسة “حراڤة” وإجلاء 16 آخرين بميناء جن جن

أشرف والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي، رفقة السلطات الأمنية، على عملية إجلاء مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية يعتقد أنها صومالية (14 رجلا وامرأتان)، على مستوى ميناء جن جن، في حين لقي 5 آخرون مصرعهم.

أين تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية و الطبية للتكفل بهم. وتم نقلهم لمستشفى جيجل للخضوع للمعاينات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم.

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