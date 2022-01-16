جيجل: وفاة شخصين وإصابة إمرأة في حادث مرور ببن ياجيس

شهد الطريق الرابط بين منطقة تيسيطين و مقر بلدية بودريعة بن ياجبس في ولاية جيجل حادث مرور خطير.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمثل الحادث في انحراف سيارة و سقوطها في منحدر على مسافة 200 متر. تسبب في وفاة شخصين. و يتعلق الأمر بكهل يبلغ من العمر 74 سنة و آخر يبلغ 48 سنة. فيما أصيبت إمرأة في العقد الرابع من العمر بجروح متفاوتة الخطورة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية جيجل، أين تم تحويل الضحايا إلى المركز الصحي ببلدية بودريعة بن ياجيس. في وقت شرعت فيه المصالح الأمنية في فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي يرجح أن تعود إلى حالة الإنزلاق الذي يشهده الطريق نتيجة الجليد.

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جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف. كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة. وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.

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