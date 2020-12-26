جيجل.. وفاة شخص استنشق غاز أوكسيد الكربون

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، من جراء استنشاقه غاز أوكسيد الكربون، منبعث من موقدين داخل مرآب في ولاية جيجل.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية أولاد صالح في حدود الساعة السادسة و30 دقيقة من أجل إجلاء شخص متوفي بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الواقعة حدثت بحي تاسيفت بالطاهير، ويبلغ الضحية من العمر32 سنة.

ووجد الضحية ملقى على الأرض داخل مرآب جراء استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقدين.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير .