جيجل: وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر صعقة كهربائية

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بجيجل، في حادث تكهرب لشخصين على مستوى الطابق الثالث لمسكن بحي أولاد بونار. جراء تشكل حقل كهربائي جاذب بين كوابل التيار ذو الضغط المتوسط و السلم الحديدي المستعمل.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد أدى الحادث إلى وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 62 سنة و ينحدر من قسنطينة. و إصابة شخص ثاني 34 سنة ، بحروق متعددة في الجسم و خطورة متفاوتة. تم إسعافه و نقله إلى مستشفى جيجل.

كما أضاف البيان، أن العملية تطلبت قطع الإمداد الكهربائي كلية للوصول إلى جثة المتوفي و إزالة السلم.