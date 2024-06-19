جيجل.. وفاة طفل غرقا في سد بومغريس
بقلم خالد زوبيري
لقي طفل حتفه، غرقا في سد بومغريس الصغير بالكلم الخامس ببلدية ودائرة جيجل.
وقد تمكن غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية جن جن في حدود الساعة 18 و 15 د من العثور وإنتشال جثة الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 13 سنة .
وبعد إتخاد الاجراءات اللازمة سيتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى جيجل.
وتم تسخير لهذه العملية، النجدة المتدخلة 5 غطاسين، وشاحنة أول نجدة، وسيارة إسعاف،وسيارتي إتصال، وجرى ذلم بحضور قائد الوحدة الرئيسية.
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