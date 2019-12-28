جيجل: وفاة عشريني في حادث مرور.. وانتشال جثة سبيعيني من داخل حفرة

توفي شخص يبلغ من العمر 20 سنة، اثر سقوط سيارته السياحية في منحدر خطير نحو واد الكبير بالمكان المسمى لملاقي بالعنصر في جيجل.

وتسبب الحادث في اصابة زوجة الضحية المتوفي وابنته، حيث تم انقاذهما بأعجوبة كبيرة، اين نقلا على جناح السرعة الى مستشفى بشير منتوري بالميلية.

وتم فيه الشروع في فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث.

كما تم انتشال جثة سبعيني، يعمل باحدى الورشات المكلفة بانجاز و متابعة بعض الاشغال، بحي اولاد سويسي بالطاهير، من داخل حفرة.

وحسب مصادر النهار، فان الضحية يكون قد تعرض للسقوط داخل الحفرة، رفقة اثنين اخرين، أثناء عملية الحفر، قبل ان يتم انقاذهما.

فيما تواصلت عملية البحث الضحية ليتم انتشال جثته بصعوبة كبيرة من طرف عناصر الحماية المدنية، وتحويله الى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.