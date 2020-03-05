جيجل: وفاة قاصر بطلقة نارية طائشة في غبالة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
جيجل: وفاة قاصر بطلقة نارية طائشة في غبالة
بقلم أيمن عبد الرحيم

علمت النهاراونلاين من مصادر خاصة بتعرض قاصر تدرس في المتوسط تقطن ببلدية غبالة الجبلية في جيجل لطلقة نارية قاتلة.

وحسب ذات المصادر فان الضحية تكون قد اخدت سلاح ناري خاص بوالدها الذي يعمل اطار في سلك التعليم قبل ان تخرج طلقة نارية طائشة.

والتي تسببت في اصابة الضحية على مستوى البطن ما أدى لوفاتها.

هذا وقد تم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالميلية.

في حين فتحت مصالح الامن تحقيق لمعرفة اسباب الحادثة المؤلمة التي خلفت حالة صدمة وحزن وسط افراد العائلة وسكان بلدية غبالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=785048

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com