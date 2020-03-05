جيجل: وفاة قاصر بطلقة نارية طائشة في غبالة

علمت النهاراونلاين من مصادر خاصة بتعرض قاصر تدرس في المتوسط تقطن ببلدية غبالة الجبلية في جيجل لطلقة نارية قاتلة.

وحسب ذات المصادر فان الضحية تكون قد اخدت سلاح ناري خاص بوالدها الذي يعمل اطار في سلك التعليم قبل ان تخرج طلقة نارية طائشة.

والتي تسببت في اصابة الضحية على مستوى البطن ما أدى لوفاتها.

هذا وقد تم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالميلية.

في حين فتحت مصالح الامن تحقيق لمعرفة اسباب الحادثة المؤلمة التي خلفت حالة صدمة وحزن وسط افراد العائلة وسكان بلدية غبالة.