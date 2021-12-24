جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف.

كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة.

وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.

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جيجل.. إصابة 5 أطفال في إصطدام بين سيارتين

أصيب الخميس، 5 أطفال إثر حادث مرور بالطريق الوطني 43 بالكلم الثالث ببلدية وولاية جيجل. وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين،مما خلف إصابة 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 03 و 13 سنة، 03ذكور و 02 اناث ، لهم إصابات متفاوتة ، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان و نقلوا الى مستشفى جيجل. إصابة شخصين في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية

أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بطريق حي مزغيطان بولاية ج جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 12 و 35 د لأجل حادث مرور، وقع بطريق حي مزغيطان ببلدية جيجل.

وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف ضحيتين من جنس ذكر، 31 سنة، لهما إصابات متفاوتة، قدمت لهما الإسعافات في عين المكان و نقلا الى مستشفى جيجل.