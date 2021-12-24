جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة
تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف.
كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة.
وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.
طالع أيضا
جيجل.. إصابة 5 أطفال في إصطدام بين سيارتين
أصيب الخميس، 5 أطفال إثر حادث مرور بالطريق الوطني 43 بالكلم الثالث ببلدية وولاية جيجل.
وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين،مما خلف إصابة 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 03 و 13 سنة، 03ذكور و 02 اناث ، لهم إصابات متفاوتة ، قدمت لهم الإسعافات في عين المكان و نقلوا الى مستشفى جيجل.
إصابة شخصين في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية
أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بطريق حي مزغيطان بولاية ج جيجل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بجيجل على الساعة 12 و 35 د لأجل حادث مرور، وقع بطريق حي مزغيطان ببلدية جيجل.
وتمثّل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، خلّف ضحيتين من جنس ذكر، 31 سنة، لهما إصابات متفاوتة، قدمت لهما الإسعافات في عين المكان و نقلا الى مستشفى جيجل.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp