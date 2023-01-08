جيجل: وفاة 3 عمال نظافة وإصابة آخر إثر انقلاب شاحنة بالميلية

تسبب حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة في وفاة 3 عمال نظافة بطريق الوزن الثقيل الميلية ولاية جيجل.

الحادث وقعمنتصف نهار اليوم الأحد، في منحدر على مستوى الطريق الإجتنابي بالميلية. ويعود سبب انحراف الشاحنة إلى عطب على مستوى الفرامل. ما أدى إلى انحراف الشاحنة و اصطدامها بعمود كهربائي. كما تسبب الحادث في وفاة 3 عمال تتراوح أعمارهم بين 43 و 48 سنة فيما أصيب آخر بكسور خطيرة. هذا وتم نقل الضحايا إلى مستشفى بشير منتوري بالميلية.