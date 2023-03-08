جيجل..10 سنوات حبسا نافذا لتاجر متورط في المضاربة بمادة السميد

أدانت محكمة الميلية في جيجل، أحد التجار بعقوبة الحبس النافذ مدته 10 سنوات على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالمضاربة في مادة السميد.

القضية تعود وقائعها عندما قام عناصر الدرك الوطني بالفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالميلية بالتنسيق مع اعوان مصالح التجارة.

وبالاستقلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي، اين تم توقيف المعني وحجز كمية من مادة السميد قبل تقديمه امام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت قرار يقضي بتسليط عقوبة الحبس النافذ مدته 10 سنوات.