جيجل.. 10 سنوات حبسا نافذا لشخص تورط في المضاربة بمادة “الزيت”

أدانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء جيجل، شخصا بـ10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة. مع الأمر بالقبض عن جنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

كما أوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة، أنه “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة”. و”بناء على التحقيقات التي باشرتها مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية بشأن المتعامل الاقتصادي “ب.ي” الممارس لنشاط تجارة الجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان”. “تم التوصل إلى أن هذا الأخير قام بأفعال تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وتندرج ضمن الممارسات”. “التي توصف بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت”.

في حين، أبرز البيان أنه “على إثر ذلك تم أمر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق حول الوقائع”.

وبعد دراسة الملف، تمت إحالته على محكمة الجنح ومتابعة المسمى “ب.ي” بجنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت”. طبقا لنص المواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. ليصدر حكم بتاريخ 21 فبراير 2023 يقضي بإدانة المتهم بـ10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة. مع الشطب من السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري مشمولا بالنفاذ المعجل. مع غلق المحل ومصادرة المحجوزات مع الأمر بالقبض ضد المتهم، وفق البيان.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيارت، قد كشفت، عن ايداع شخص رهن الحبس المؤقت. بعد ارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت.

كما تمت إدانته بسبع سنوات حبس نافذة ومليوني دينار جزائري 2000.000 دج غرامة مالية نافذة. مع مصادرة المحجوزات مع امر إيداعه بالجلسة رهن الحبس المؤقت .