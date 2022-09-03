قناة النهار جيجل: 200 عائلة متضررة جراء 48 حريقا تسبب في إتلاف 480 هكتار بقلم قناة النهار نشر في 03 سبتمبر 2022 - 14:54 شارك غرِّد أرسل 17 0 جيجل: 200 عائلة متضررة جراء 48 حريقا تسبب في إتلاف 480 هكتار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/S3bQi اقرأ أيضا أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 31 أوت صريح جدا: هل يستغني الجزائري عن "الهاتف النقال" ليوم واحد فقط قناة النهار 03 سبتمبر تفاصيل المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل بالطريق السيار شرق غرب إتجاه البويرة- الجزائر قناة النهار 03 سبتمبر نهاركم جديد/ النظام الغذائي الصحي للمرأة الحامل.. وحقيقة الوحم قناة النهار 23 أوت التأمين على الممتلكات .. ثقافة غائبة في ظل تكفل الدولة بالتعويض قناة النهار 21 أوت صريح جدا: هكذا تضامن الجزائريون مع ضحـ.ايا حـ.رائق الغابات قناة النهار 22 أوت "رئيس الجمهورية :" زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر كانت ناجحة قناة النهار 27 أوت تفاصيل الـ .جريمة البشعة التي راح ضـ .حيتها أستاذ إبتدائية في حـ .رب شوارع بالبليدة قناة النهار 29 أوت مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك تقدم كل التفاصيل حول مـ.ـقتل أستاذ بالصومعة قناة النهار 01 سبتمبر نهاركم جديد: فترة الصمايم قناة النهار 18 أوت