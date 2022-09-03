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قناة النهار

جيجل: 200 عائلة متضررة جراء 48 حريقا تسبب في إتلاف 480 هكتار

بقلم قناة النهار
جيجل: 200 عائلة متضررة جراء 48 حريقا تسبب في إتلاف 480 هكتار
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جيجل: 200 عائلة متضررة جراء 48 حريقا تسبب في إتلاف 480 هكتار

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